Veeämbri ja mopiga põranda pesemisest villand? Kuidas valida koju sobivat robotpesurit? Testisime kolme tõhusat masinat

Küllap pestakse paljudes peredes põrandat ikka vanal heal moel ämbri ja mopiga. Juhul kui on soovi veega lödistamisest pääseda ja põrandapesemist lihtsustada, hargneb tee kaheks. Võib panustada masinatesse, mis pesevad keeva auruga, aga vajavad inimest, kes teeb klassikalisi edasi-tagasi liigutusi. Või panustada robotisse, mis peseb külma veega ja ohjab igapäevaselt suuremat segadust. (Keeva auru pesuritest tuleb meil tulevikus ka kindlasti juttu.)

Robotpesuri töö algab, kui tolm ja praht on põrandalt eemaldatud, rääkimata legotükkidest, vildikatest ja muust maha kukkunud suuremast kraamist. Ega need masinat umbe aja ega katki tee, pesur lükkab need eest ära või küürib ümbertringi, aga parem, kui neid põrandal poleks. Teisalt tooli- ja lauajalad pesurit ei sega.

Robotpesureid on laias laastus kahte tüüpi...