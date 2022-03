Kuupesu päästab päevad

Loodussäästlik Katrin Pärgmäe (41) kasutab “päevade” püksikuid ja pestavaid sidemeid. “Kui olen sotsiaalmeedias maininud, et neid kasutan, siis küsivad tuttavad, kas võib Messengeris omavahel paar küsimust küsida, et huvi on suur, aga ei tea, kust alustada,” räägib Katrin.

Oma kogemusi jagab ta meelsasti: “Naistena tunneme tihti, et “päevad” on midagi räpast ja häbiväärset. Aga miks? Poolel ühiskonnal on, oli või tuleb menstruatsioon ja ka teine pool on tänu sellele sündinud.” Esimesed pestavad menstruaaltarvikud soetas Katrin kuus aastat tagasi. Praegu on ta kapis nelja sorti sidemeid ja kaht liiki kuupükse.