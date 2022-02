KUULA | Heidit Kaio vestlussaade: kas ma olen uut armastust väärt?

"Vähem kui aasta tagasi läksin lahku mehest, kellega lootsin ehitada üles ühise elu. Olime koos ligi kolm aastat. Kuulasin teie esimest saadet ja olen nõus, et midagi on suhete maailmas täiesti muutunud. Mäletan, kui kaks aastat, enne koroonat sõbrannadega kokku saime, siis oli Tinderis svaipimine meelelahutus, mida täis peaga öösel teha. Kellelgi oli äpp alla tõmmatud ja siis tehti nalja selle paremale ja vasakule värgiga. Nüüd on kõik Tinderis. Inimesed, kes tunnevad üksteist ja on vallalised, ei hakka omavahel rääkimagi ilma Tinderita. Minus tekitab selline anonüümne ja ainult kirja teel toimuv suhtlus kõhedust. Mul on tunne, et minust saadakse valesti aru ja kui me saaksime lihtsalt rääkida, oleks kõik palju lihtsam." LILIAN