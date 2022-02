KUULA | TV3 juht Signe Suur: emaduse ja tippjuhi rolli ühendamisel kuldreegleid pole

“Loomulikult on see intensiivne ja bioloogilist aspekti muuta ei saa. Kui oled ema, siis ei saa igal hetkel öelda, et ma nüüd lähen trenni või võtan vaba õhtu. Mis seal salata, tööl olles valutab emasüda ja lapsega koos olles valutab süda tööasjade pärast. Kuldreeglit pole olemas, ise tuleb leida tasakaal. Mul on väga hea tugisüsteem ja mees osaleb väga aktiivselt lapse kasvatamise juures. Pigem olen mina närveerija ja tema rahulik, sisendades mulle, et saan kõigega hakkama," jagab Signe.

Signe kasvas üles Jõgeval ja jätkas ülikooliõpingutega Tallinnas. Ta omandas bakalaureusekraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. "Keskkooli lõpetamise eel teadsin, kuhu edasi – kõigepealt bakalaureus, siis magister ja edasi mingi väljakutsete rohke töö. Minu unistuseks lapsena oli saada algklasside õpetajaks, aga see polnud hilisemas ajas tol hetkel sisseastujatel populaarne valik, popp oli hoopis haldusjuhtimine ja majandus. Paljud läksid sel ajal vaheaastaks kuskile välismaale, aga see ei olnud mulle. Sain ülikoolis kiiresti aru, et tuleb kuulata oma südame häält ja alguses majandust õppima minnes vahetasin selle haldusjuhtimise vastu," meenutab Signe õpinguid. "Siiski sain ülikooli kõrvalt juurde õppides ka proovida lasteaia õpetaja rolli ja see oli väga hea kogemus. Lapsed mulle meeldivad. “

Kuigi koolis Signe matemaatikat ei armastanud, on tänaseks eelarvete koostamine suur osa tema tööst. "Kui õpid koolis matemaatikat, siis on oluline roll õpetajal, et see ei oleks tuupimine, vaid huvitav ja inspireeriv aine," naerab naine.

Signe räägib, kuidas paar aastat tagasi juhiametit üle võttes oldi ettevõttega väga keerulises olukorras ja tal tuli kõike otsast peale avastama hakata. Pärast kauaaegse kogenud juhi ootamatut lahkumist tuli Signel kiirelt etteotsa asuda, oli alanud esimene karantiin ja reklaamiturg kukkus kokku. Samal ajal tuli laveerida ka emarolli ja juhirolli vahel. Kuidas Signe selle kõigega hakkama sai, kuula juba saatest.