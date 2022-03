VITAMIIN I Mida vabal ajal ette võtta?

Seekord soovitan mängu pisiperele: „Peek-a-Mouse” treenib nii koostööd kui ka mälu. Selles mängus, mis näeb väga vahva välja, on hiired sisse vehkinud trobikonna asju ja tassinud need oma pisikesse majja. Nüüd on nad kodust ära läinud ja inimestel võimalus maja akendesse piiluda, et oma asju otsida. Eesmärk on enne taskulambi kustumist leida võimalikult palju pätsatud kraami. Sobib hästi vanusele 4–8. Liis