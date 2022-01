Kui Briti kroonprints Charles ja hertsoginna Camilla 35 aastat pärast esmakohtumist abiellusid, tunnistas prints, et Camilla on ainus naine, keda ta on armastanud.

Kuningakojale ei meeldinud mõte, et prints võiks abielluda Camillaga. Tulevaselt kuningalt nõuti, et ta abielluks neitsiga, Camilla seda aga polnud. Kaheksa kuud pärast noorte esimest kohtumist läks Charles kuueks kuuks mereväkke. Suhtlus jätkus kirja teel, kuid Camillal oli teisigi austajaid. „Camilla oli seksikas, julge ega hoolinud sellest, mis teised temast arvasid,” iseloomustab naist tema biograaf Christopher Wilson.

