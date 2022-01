SAJANDI ARMASTUSLOOD | George Clooney ja Amal Alammudin – filmistaar armus inimõiguste eest võitlejasse

George Clooneyt (60) peetakse tema karjääri algusest saadik üheks kõige kütkestavamaks Hollywoodi staariks. Ajakiri People on valinud ta kaks korda maailma seksikaimaks meheks. Tema intensiivne pilk, päikseline naeratus ja vaieldamatu sarm on pannud ta ümber tiirlema hulgaliselt kaunitare. Ja maailm on huviga oodanud, kellel neist õnnestub lõpuks südamete­murdja taltsutada.

Polnud vahet, kas modell, ette­kandja või näitleja – Clooney armastas neid kõiki, ja naised teda. Prantsuse juuratudeng Céline Balitran oli Clooney kõrval aastatel 1995–1998, modell Sarah Larson pidas vastu paar aastat, tema saatis Clooneyt ka 2008. aasta Oscari galal. Itaalia näitlejatari Elisa­betta Canalisega kestis suhe samuti vaid kaks aastat ja 2011–2013 oli George’i sõbratar modellist näitlejatar Stacy Keibler.

“George ei ütle kunagi, et ta ei kavatse abielluda. Ta laseb naisel ette kujutada, et just tema on see õige, kes suudab teda muuta,” pihtis Elisabetta Canalis, kes uskus tõsiselt, et temast saab viimaks proua Clooney.

Maailma seksikaimaks meheks tituleeritud filmistaari elust, suhetest ja suurimast armastusest loe edasi artiklist.