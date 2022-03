Rentslist taas tippu

Robert Downey Jr sündis Manhattanil filmilavastaja Robert Downey ja näitlejatar Elsie Ann Downey peres. Ema tegi kaasa abikaasa filmides, perekond elas tempokat boheemlaselu. Ei noor Robert ega temast paar aastat vanem õde Allyson saanud kusagil päris koduneda, sest vanemate töö tõttu tuli pidevalt kolida. Lapsed nägid juba pisikestena pealt, kuidas vanemad alkoholi kuri­tarvitasid. Narkosõltlasest isa lubas poisil kuueaastaselt marihuaanat proovida, mille kohta ta hiljem on küll öelnud, et kahetseb seda südamest.

“Isaga koos kanepit tehes tundus mulle, et ta väljendab sellega oma armastust. Ainus viis, kuidas ta seda oskas…” on noor Robert usutluses tunnistanud. Alkohol hakkas talle maitsema juba teismeeas.

Näitlemisega tegi Downey Jr algust viieaastaselt, mängides haiget kutsikat ühes oma isa absurdi­komöödias. Kui ta oli kümne­aastane, elas pere Inglismaal ja poiss õppis osana õppekavast ka klassikalist balletti. See pani aluse heale füüsilisele vormile ja meisterlikule liikumisele. Kui Roberti vanemad 1978. aastal lahutasid, kolis Robert koos isaga Cali­forniasse. Pärast seda, kui noormees käitumisprobleemide pärast Santa Monica keskkoolist välja visati, suundus ta tagasi New Yorki, et pühenduda näitlemisele.

Filmiperest pärit noormees ilmutas juba varajastes 20ndates kinolinal ebatavalist sarmi. 1987. aastal mängis ta Bret Easton Ellise novelli “Vähem kui null” järgi vändatud samanimelises filmis Julian Wellsi, narko­sõltlasest rikast poissi, kelle elu väljub kontrolli alt. Film andis karjäärile hoogu juurde ja juba järgnesid rollid suurema eel­arvega filmides: “1969” (1988) ja “Air America” (1990). Richard Attenborough’ filmis “Chaplin” (1992) kehastas Robert nimiosalist. Vastutusrikas roll motiveeris teda õppima viiulit ja vasaku käega tennist mängima. Downeyl oli eratreener, kes aitas tal Chaplini rühti ja kõnnakut järele teha. Roll tõi talle parima meesnäitleja Oscari nominatsiooni.

Kui äramärkimistest ja autasudest veel rääkida, siis on Downey Jr ainus näitleja, kes on võitnud Kuldgloobuse Sherlock Holmesi kehastamise eest.

Viis aastat narkopõrgut

Samal ajal muutus mehe sõltuvus alkoholist ja mõnuaineist üha tugevamaks. Võimetus uimastavate aineteta toime tulla oli ka põhjuseks, miks lõppes seitse aastat kestnud armastuslugu Sarah Jessica Parkeriga. Kuigi kauaks Robert haavu lakkuma ei jäänud, armudes ülepeakaela lauljatar Deborah Falconeri, kellega pärast lühikest kurameerimist tehti ka pulmad. 1993. aasta septembris sai noorpaar poja Indio. Normaalset pereelu aga Debbie ja Robert elada ei saanud, sest selleks ajaks oli mees muutunud juba täiskohaga alkohoolikuks. 1996. aastal jättis naine ta maha.

Kuidas sai nii andekast näitlejast allakäinud narkar?

Robert Downey Jr süüdistab selles oma osatäitmist 1987. aasta kultusfilmis “Vähem kui null”: “Kuni selle filmi tegemiseni tarvitasin ma narkootikume pärast tööd ja nädalavahetustel. Kuid pärast filmi see muutus, ma muutusin oma tegelaskuju liialdatud versiooniks.”

Lahutusele järgnenud aastatel arreteeriti näitlejat korduvalt kokaiini, heroiini ja marihuaana tarvitamise eest.