KUULA | Kaja Tuisk lahutas 29 aastat kestnud abielu: kuus viimast aastat olime koos, aga ei olnud ka

Saates harutab Kaja lahti oma elu tähtsamad sündmused ja räägib oma abielulahutusest, millest tänaseks on saanud sõbralik kärgpere. "Ma olin abielus 29 aastat, see on väga pikk aeg. Kuus viimast abieluaastat oli periood, kus me olime koos, aga ei olnud ka. Meil olid kokkulepped. Ühel päeval küsis eksmehe õde, et millal ma lõpetan selle vegeteerimise," meenutab Kaja.