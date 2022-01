Heatahtlikkus enda vastu

“Mu elus on olnud kaks lähedast inimest, kel on olnud suur probleem. Ma olen sõltuvust pealt näinud,” räägib alkoholi liigtarvitamisest meie kaanekangelane Maris Jesse, ise tundeliseks muutudes. Eestis on keeruline leida suguvõsa, kus see teema ühest või teisest küljest välja ei joonistu. Ometi on see siiani segatud häbi, jõuetuse ja üksiolekutundega. Ka mina soovin, et õpiksime ühiskonnana alkoholi liigtarbimisse suhtuma kui haigusesse, mida saab ravida. Andes võimaluse säilitada inimväärikus ja soovi korral anonüümsus, et esimene, kõige raskem abi otsimise samm ei seostuks stigmaga.