Kirjastus Gallus on välja tulnud vahva raamatuga, kus eestlase pilgu läbi avaneb niihästi juudi köök kui ka lauakombed. Köök on juudi kodu süda, iga juut tunneb hüva toidu väärtust. Iisraeli pind pakub ka imelisi ande, sealsed aedviljad pakatavad maitsetest ja mahlast. Samas pole söök eesmärk omaette – juudi köögi taga on tugev vaimsus, söömaaeg on harras hetk igaühe jaoks. Lia Virkus