Et naist armastada, tuleb teda ka kuulata

Iga mees teab, kui pimestavalt valus on, kui naine ta maha jätab. Teda sisuliselt petab.

Psühholoogid ütlevad, et hirm saada naiste poolt hüljatud on meeste suurim hirm üleüldse.

Statistika kinnitab, et läänes algatavad naised tänapäeval 70% lahutustest. See pole meile, meestele, uhkust võimaldav statistika. Oleme enesekesksed isendid ja harjunud aastatuhandeid alati saama, mida tahame. Meile meeldiks uskuda, et meie jätame maha, mitte meid ei jäeta maha!

Kui see aga siiski juhtub, langevad mehed sageli depressiooni. Suur osa mehi kaotab üksi jäädes maapinna jalge alt üsna kergesti. Laostub, haigestub, sureb. Meestena oleme vist siiski mentaalselt nõrgemad.

Teadmine, et oled maha jäetud, tähendab, et oled mehena läbi kukkunud.