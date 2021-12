KUULA | Katrina Lehis räägib, mis tunne on treenida olümpiaks olles beebiemmena magamatusest kurnatud

Olümpiast hakkas Katrina unistama juba teismelisena, kui tulid esimesed suured võidud Euroopa meistrivõistluselt. “Eks see periood tuli ka üle elada, kui teismelisena oli trenni asemel hoopis suurem soov minna sõpradega välja. Olin hoitud, sest mu pere ja sõbrad toetasid. Oli normaalsus, et saabun peole hiljem või jätan minemata, sest on vaja trenni teha. Kuna sportlik areng ja tulemused olid väga head, olin motiveeritud. Ma pole pidanud kunagi motivatsiooni otsima, see on alati minus sees olemas olnud. Vehklema sattusin oma õe eeskujul, aga tema tegi seda keskkoolis hobi korras, mina aga keskendusin professionaalsemalt. Ma armastan vehklemist – on suur õnn siduda end valdkonnaga, mis meeldib. ”

Uus treener ja uus elu nõudis avatud suhtumist. “Treeningud Nikolaiga on alati paigas, ta on ju tuntud tööloom. Eks üksteise tunnetama hakkamise ja mõistmise periood võttis omajagu aega ning treeningud läksid intensiivseks, sest arusaamad oli vaja ühele lainele viia,“ naerab Katrina uut algust meenutades. “Meil mõlemal oli oma nägemus ja erinevad tööharjumused, oli vaja leida ühine keel ning visioon mõlema jaoks sobilikuks mugandada,” ütleb Katrina, kes armastab magada. “Kui ma ei saa piisavalt magada, siis ma ei tunne ennast hästi,“ peab naine und oluliseks. Periood, mil beebi nõudis suure osa Katrina uneajast endale, oli raske. Tuli laveerida emaks olemise magamatuse ja tippsportlase treeningrutiini nõudmiste vahel. „Kui beebi magab ainult 20 minuti kaupa ja sa tead, et väike inimene vajab sinu hoolt, on see paras katsumus." Katrinale on emadus õpetanud kannatlikkust: „Lasteaeda minnes tuleb oodata kuni laps ennast riidesse paneb. Teinekord võtab see palju aega, aga mina pean samal ajal õigeks ajaks trenni jõudma.“