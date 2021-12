Ennast tuleb hoida

Usalda antut. Nagu ütleb ajakirjas üks meie ajastu suuremaid koreograafe Teet Kask: “Olen õppinud, et oma tundlikkust tuleb kaitsta.” Ja samas tunneb, et on vaid tööriist suures Loovuses: “Räägi ükskõik kellega, kes midagi loob – kunstnikuga, kirjanikuga, tantsijaga –, ja nad ütlevad sulle, et nemad on lihtsalt vahendid. Et noote ei kirjuta helilooja, vaid neid kirjutatakse helilooja kaudu.”