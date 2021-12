On ärkamisi, mil maailm voolab paokil laugude vahele kui selge puhas jõgi. On neid, mille tulles pigistad silmad kinni. Nahk on liig õhuke, et keha raskust rebenemata kanda. Liig pude, et tõeluse kriimustustes terveks jääda. Ärkamise kunst, seda õpid sa terve elu.