Kiviaiameister, keda õpetas ema

Vastupidi suuremale osale Mandri-Eestile leidub Saaremaal kiviaedu sadade kilomeetrite kaupa. Need ümbritsevad talukohti, kunagisi karja- ja põllumaid. Laiuvad ka seal, kus majapidamisi või karjamaid enam ei ole. Vanad aiad on peitunud kadakatesse või peale kasvanud metsatukka. Puud kasvavad vahel suisa aiast läbi. Majade ümber on piirded korralikumalt laotud, põllu­veeres rohkem lihtsalt kuhjatud.

Aeda lappiv meister Tiit teadis juba 14aastaselt, et tema tööks saab kivide kokkuseadmine aiaks. Lääne-Saaremaalt mereäärsest Karala külast pärit poiss puutus tulevase ametiga kokku tänu ema Kajale, kellest sai iseõppijana küla kiviaiameister.

Ajalooliselt on kiviaia meisterdamine olnud naistele kontimööda töö. Mehed tassisid kive ette ja panid suuremad paika ning naised lappisid. Juulikute pereski oli perepoegade töö emale aina kive ette vedada. Polnud vist väga meeldiv tegevus, sest vennad kiviaedade juurde pidama ei jäänud. Tiit püsis. Kivide vedamisest sai ajapikku aedade lappimine. Kooliajal teenis ta suviti sellega juba taskuraha ja nüüd on meister valmis.

Meister valib pilguga kivi­hunnikust sadade sarnaste seast välja just selle kivi, mida tal on vaja aeda panna. Kas siis lapiku, ümara, kandilise. Suure või väikse. Kui vaja, lööb kivi vastu teist katki, õigesse mõõtu. Ei mingit sättimist. Lihtsalt võtab, paneb ja aed seisab koos.

Aeda ehitab Tiit nii, et jala teeb suurtest raudkividest, seejärel laob seinad peamiselt paekivist ja aia sisu tuleb igat sorti kividest. Võib teha ka ainult pae- või raudkivist aedu, kuid selline mitmest materjalist tegemine passib Tiidule kõige rohkem ja see on ka tema kodukandile omasem. Lääne-Saaremaal on maapind kole paene, üle­jäänud Saaremaal leidub rohkem põllu­kive.