Tiina Ristimets, Olga Makina

“Aeg.

Teekond nimega Naine”

Pilgrim

See album on hümn küpsele naisele. Fotograaf Olga Makina on öelnud, et ta tahtis oma retušeerimata mustvalgete fotodega innustada naisi õnnelikult vananema. Fotodel poseerivad kaunid naised vanuses 50–80. Piltide vahel on mõtisklused, esseed ja tõdemused käidud teest, ajaga seotud muutustest, armastusest ja suhetest, ilust ja elu­filosoofiast. Nii mitmedki tunnistavad, et on jõudnud parimasse hetke oma elus. Lugedes nende mõtteid, tabasin end korduvalt kaasa muigamast ja noogutamast: jah, nii see just oli või ongi.

Elo Selirand

“Tormi märgid”

Varrak

Taas on Elo pöördunud ajaloolisse ainesse, seekord suisa 19. sajandi keskpaika, kus novembripimeduses sünnivad kõhedad lood. Esimesel hetkel võib teos ära ehmatada, sest leheküljed on triiki täis veidraid ütlemisi, tundmatuid murdesõnu ja literatuursete nimede (ja karakteritega) tegelasi. Kui aga raamatu rütmiga harjuda, on tekst hõrk ja kaasahaarav. Jagub nii põnevust, olustikku kui ka filosoofilisi mõtisklusi. Raamatusse on pildid joonistanud Liis Roden ja Kirke Selirand.

Tauno Vahter

„Madis Jeffersoni 11 põgenemist“

Tänapäev

Miks mõni inimene ei või püsida ühe koha peal paigal, vaid lihtsalt peab mööda ilma ringi traageldama ja endale kõikvõimalikke jamasid kaela tooma? Just selline on peategelane Madis, kelle taga on reaalne ajalooline tegelane Johannes Lapmann, keda on peetud 20. sajandi suurimaks pagejaks. Raamat pillutab peategelast (ja lugejat) mandrilt mandrile, kust too kakukese kombel nii eide-taadi kui rebase eest ikka ja jälle minema veereb. Neid lookesi on ülimõnus perekeskis üksteisele ette lugeda!

Aita Kivi

„Nähtamatud traagelniidid. Lood, mida ma isale ei rääkinud“

Vesta