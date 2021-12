Vabadus, võrdsus…

Sajandeid on filosoofid unistanud ühiskonna ideaalsest korraldusest, ja ükskord otsustasid prantslased unelma teoks teha. Selle rakendamine tegelikkusse aga tingis giljotiini enne ühtedele ja pärast teistele, millega kohe alguses rikuti universumi kategoorilist imperatiivi – igaühe õigust elule. Ainult selles ühes ollaksegi võrdsed, õigus elada on kõigi olendite võrdõigus. Olenditel on õigus elupaika omada ja toitu küttida ning saakloomadel on õigus võidelda või põgeneda. Muidu aga – mullamutil pole silmi, kalal pole tiibu, kõrkjas ei kasva kõrbes ega palmipuu soos. Ürgajal on lendkalu elanud, kuid nad on elupaiga valimisega üleliigse hüljanud. Nad on kenasti kohanenud, see tähendab koha võimalustele allunud.

Inimene on ainus loom, kes liigset ihaldab. Ikka on tal midagi õnnest puudu, midagi suuremat, kõrgemat, kallimat – kas uus noorem naine, kullast kempsupott, aadlitiitel või euroliidu peaministri portfell, vahet pole. Nagu kuldkalakese muinasjutus – ei piisa vähemast kui jumalaks saamine. Kui sellestki. Omamist on tahetud ohjeldada, toretsemisele on püütud piiri panna, kirjutades seadusse, millisest kangast rõivaid tohib alamseisus kanda või mitu kana tohib kolhoosnikul olla. Ükskord kehtestas Lenin kogu riigis võrdse palga, sama kasinalt rublakesi said nii labidamees kui partei esimene seltsimees. Väga ruttu selgus, et võrdne palk ei toogi kaasa võrdset tööpanust ega eluvajaduste võrdsust. Rahule ei jäänud mitte keegi!

Ajalugu näitab, et Pariisi kommuuni kolm­ainsuses on kõige suuremas vastuolus just vabadus ja võrdsus. Nad on koguni teineteist välistavad – kui on vabadus, pole võrdsust; kui on võrdsus, pole vabadust. Vabadus õppida, areneda, teha äri või teadust, valitseda või olla valitsetav kohtab ebavõrdset võimekust ja huvi ning paneb inimesed ebavõrdsesse positsiooni. Ning teisipidi – Gulagi laagrites elasid nii vangid kui valvurid enam-vähem võrdsetes tingimustes ja vaba polnud neist ju keegi.