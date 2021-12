JUHTKIRI | Heidit Kaio: kuidas rasketel aegadel teha samm sammu järel, et elu läheks edasi

Igaüks meist võiks mingil perioodil elus tunda: minu aeg on käes. Ja parem, kui see oleks just praegu ega jääks mitmekümne aasta tagusesse ulma. Teadvustatuna ja mõnuga selles tundes osaledes on see hulga magusam kui mälestus minevikust.

Raadiohääl Heimar Lenk räägib usutluses Madis Jürgenile, kuidas ta naudib omaette elamist, jagades seda mõnel päeval sõbranna Hellega. Äge, kuidas 75aastaselt on elu täpselt õiges kohas! Saab nautida nii Elvist kui ka šampanjat – elul on hoogu. Loe, milline on üks tavaline päev Heimari elus.

Veel loen ajakirjast ühest erilisest suhtest. Kas sellist mõistmist, huumorit ja hoolt on üleüldse võimalik kogeda – nuta või naera! Räägin rubriigi “Elamise kunst” seekordsest kangelasest Dagmar Reinoldist, kes mõistab linde paremini kui enamik meist. “Tihti juhtub, et kui lind murrab tiiva, murdub ka tema vaim – kuid Tiit oli teisest puust.” Jutt on musträstast. Kuigi Tiit oli edaspidi jalamees, oli temas kõhklematu ind elus osaleda, ka vabaduses, mitte puuris. Murtud tiivaga lind ei murdunud. Loe Dagmarist ja tema tiivulistest hoolealustest.

Nagu ka praegu viiekuine Maik Johan, kes sündides ei kaalunud isegi kilo. “Elasime tegelikult päeva, ei – tunni kaupa,” ütleb ema Merje. Nii ongi. Elus on aegu, mil ka üks tund on aastapikkune. Loe vaid 930 grammisena sündinud pisipoisi ja tema perekonna lugu.

Kuidas aga rasketel aegadel teha samm sammu järel, et elu läheks edasi, kuigi iga sekund on katastroof? Ka selles ajakirjas, nagu eluski, tuleb siit ja sealt välja, et jalutamine on tasakaalu saavutamiseks imeline. Iseendaga aitab kontakti luua üksiolek, oma tunnete vaatlemine, seos loodusega, nauding aastaaegade vaheldumisest. Loe psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa artiklit, kuidas teha vitamiinikuur oma vaimule.