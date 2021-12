Pidu sinus eneses

Esimese asjana võiks üle vaadata oma jõulukaunistuste varud. Kuna moes on kõik endisaegne, ei tohiks ära põlata ei nõukaaegseid ega muidugi ka eestiaegseid kuuseehteid. Kui olemasolevatest jääb väheks, võib poest neile midagi sobivat juurde hankida. Kui igal aastal kasvõi natukene jõuluehete uuendamisse panustada, ei söö see rahakotti ka erilist auku.

Veel tasuks revideerida esi­vanemate pildialbumeid, sest nende vahelt võivad välja pudeneda mõned vanad jõulukaardid, mida saab raamituna tubade dekoreerimiseks kasutada. Samuti ei teeks paha korrastada nõudekappe ja sealt välja noppida kõik sellised anumad, mis võiksid täita kas küünlatopside või laternate rolli: väiksemad purgid, värvilised joogi­klaasid ja isegi (mitte just kõige väärtuslikumad) kristallklaasid, sest küünlaleek särab neis eriti eredalt.

Sotsiaalmeediaplatvormid, ajakirjad ja aiakeskuste või suuremate kauba­majade jõulumaailmad on ammendamatud inspiratsiooniallikad. Võta aega ja süvene sellesse, mida teised on kunagi teinud või millised moevoolud tänavustes jõulutrendides valitsevad. See ei tähenda, et neid tuleks alati üks ühele kopeerida, kuid oskajate inimeste ideid poe patt natuke spikerdada.