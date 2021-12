Võrdsed äris ja abielus

Kes ei tahaks ilus olla! Estée Lauderil oli taipu, kuidas saab naiste unistustega raha teha. Ta lõi Ameerika suurima kosmeetikaettevõtte, mille tooteid müüakse tänapäeval 130 riigis.

Estée Lauder, neiupõlve­nimega Josephine Esther Mentzer, sündis New Yorgis arvatavalt 1906. aastal. Tema vanemad olid Ungarist pärit juudi immigrandid. Ema Rose Schotz tuli Ungarist USAsse 1898. aastal, järgnedes oma mehele Abraham Rosen­thalile. Kuid 1905. aastal nende teed lahknesid ja naine abiellus tšehhi päritolu ettevõtja Max Mentzeriga. Estheri vanemad pidasid koos rauakauplust. Noorena häbenes Esther nii seda “mutrikauplust” kui ka oma juuri.

Ent saatus tahtis, et tema elust tuleb ere näide täiuslikust Ameerika unistusest, mille järgi võib igaüks edukaks saada, kui ainult julgeb proovida ja jaksab eesmärgi nimel tööd rügada. Estée uskus, et naine peab olema ilus, ja tema missiooniks oli aidata naistel ilu säilitada.

Lihtsatest oludest ärimaailma tippu



Oma esimesed kreemid oli Estée kokku seganud juba koos keemikust onuga laboratooriumis, mis oli ehitatud kodutalu tagahoovi. Tal õnnestus neid kreeme ka müüa ning edaspidi veetis ta kogu vaba aja kodus pliidi ääres, eksperimenteerides kreemide-salvide kokkusegamise ja purgis säilitamisega. Algul pakkus ta oma tooteid proovida tuttavatele koduperenaistele. Hiljem käis kreeme tasuta esitlemas ilu­salongides, kus naised ootasid fööni all juuste kuivamist. Nii mõnestki sai Estée Lauderi püsiklient.

Samuti oli ärisoonega naisel kombeks kõnetada ja peatada Fifth Avenuel jalutavaid inimesi, paludes neil proovida oma tooteid. “Kui paned näiteks kreemi kliendi käele ja see on kvaliteetne, siis see mõjub,” seletas ta.