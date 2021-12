ÜKSIOLEK POLE ÜKSINDUS

Emakeel tunneb sõnu nagu ihuüksi, hingeüksi, üdiüksi, need sõnad on vägagi erinevad nii kõlalt kui sisult. Mõnel eluhetkel oleme selliseid seisundeid kogenud kõik. Vanad eestlased oskasid öelda, et ta on üksi kui jumala tui (tuvi) või nagu jumala puu. Miski suur kaitsev loodusjõud, universumi vaim oli tuntavalt lähedal. Ei olnud ta üksi, nagu pole üksi mitte keegi mitte kunagi, tuba on ingleid ikka täis. Kas tead seda või ei tea, aga nad on. Päriselt ka.

Teine töö, teine korter, teistsugune abikaasa, rohkem lapsi või vähem lapsi või paremad lapsed, toekam rahakott.

Silmitsi ise­endaga pole inimesel mugav olla. Mina on tundmata olend, põhjani tunnetamatu koguni. Hinge rahuldamatust, kuhugi püüdlemist tajub ta võib-olla. Kui küsida nurisevalt ligimeselt üks lihtne küsimus: MIDA SA TEGELIKULT TAHAKSID?, jääb ta vastuse võlgu, sest pole endalt seda kunagi küsinud. Ta tahab, et oleks teisiti. Teine töö, teine korter, teistsugune abikaasa, rohkem lapsi või vähem lapsi või paremad lapsed, toekam rahakott. Materialismi lummuses läheb meelestki, et oled vaimolend. Et pead kasvatama oma vaimu võimu. Ja veel – tegelikult on sugulane tegusõnaga tegema ja nimisõnaga tegelus. Oma tegelikkuse muutmiseks peab tegutsema, sellega aina tegelema.

Noorena tahad olla karjasarnane, ühes oma kooskonnaga samas suunas sirguda; vanas eas oled kogenud, et teist sinusarnast polegi maamuna peal. Sa oled teistsugune, muusugune, OMAsugune. Sinu omailm, sinu isiklik universum on alati sinuga, see vajab, et sa seda mõistaksid ja mõtestaksid, ehk teisendaksidki, sest oponent on su kõrval, kui omaette mõtiskled. Sa oled loonud mõtte, sõna ja teoga oma maailma, kas kogemata või kavatsedes, sellest kosmos ei küsi. Üksildane olles leiab inimene aega süveneda ja süüvida. Püsida vaikuses. Peaasi – jääda seesmiselt vaikseks. Küsi – ja sulle tuleb vastus.