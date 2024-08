Saaremaa nunnad: elus on rõõmustamiseks palju rohkem põhjusi kui kurvastamiseks

Theosemni ütleb, et suvise palavusega mustas nunnarüüs hakkama saamine on harjutamise asi. Peab harjuma, teist võimalust polegi.

Esimene neist on vanim. Lühemat kasvu, pruunides silmades veidi kurblik pilk. Vahel lipsab peakatte alt välja hall juuksesalk. Nooremad, Theoterpi ja Theosemni, kannavad ühesuguseid traadist raamiga ovaalseid prille – Theoterpi on lühem, Theosemni pea jagu pikem. Kõigi kolme näod ja käed, ainsad katmata kohad, on päevitunud, käed ka parkunud. Kolmest nunnast on vaid Theofili eestlane.