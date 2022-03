KUULA SAADET | Kriisinõustaja Naatan Haamer: milline on mõtlemise roll kriisiga toimetulekus

Naatan selgitab, kuidas me käitume kui oleme ise kriisis või leiame ennast olukorras, kus peaksime olema kellegi toetaja rollis. Me tegelikult ei tea kunagi, kuidas me nendes olukordades käitume. Kannatusest rõõmu üles leidmine on suur tarkus. Raske, aga võimalik ja vajalik.