Selle asemel, et näksida riisigalette, tasuks hoopis pähkleid süüa. Uuringud näitavad, et head rasvad, mida on näiteks pähklites, aitavad põletada kaloreid palju ühtlasemalt kogu päeva vältel. Nii põletad kokkuvõttes ka rohkem kaloreid. Ühes päevas võiks süüa väikse peotäie pähkleid.