Margiti lugu: mees pettis mind mu oma õega! Nad lamasid alasti diivanil ja meie kõigi pilgud kohtusid...

Minu mees Madis on selline kena välimusega ja sportlik mees, hea suhtleja ja huumorimees. Niisuguse mehe kõrval on uhke tunne elada, ringi käia, ka teiste naiste kadedaid pilke tunda. Pole olnud mingi saladus, et Madis meeldib paljudele naistele. Mu õed vahel vihjasid, et Madis on naiste meelitustele nii mõnigi kord järele andnud. Mina ütlesin niisuguste väidete peale alati, et ärge levitage kuulujutte, kui te tegelikult midagi ei tea. Mina arvan, et iga naine tunneb selle ära, kui mees teda petab, sest siis ju mees jagab sind kellegagi. Kuna mina tundisn, et Madis on kogu aeg minuga, siis ma ei vaevanud oma pead kahtlustega, et äkki on ta mõne teise naisega seksinud. Kui juhtus, siis juhtus, mida see minu kahtlustamine muudaks! Ja pealegi minu ja mehe suhted olid endiselt suurepärased ning mul polnud muretsemiseks põhjust.