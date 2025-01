“Janika sai juhuslikult tuttavate kauda teada, et tema mehel on Soomes teine naine, kellega mees seal päris avalikult koos on. Mees ajas küll algul tagasi, aga kui Janika konkreetseid fakte mainis, siis tunnistas üles.” Nii räägib oma sõbrannast Mai, kes tunneb Janikat juba kooliajast.