PIHTIMUS | "Tütar karjus, et vaata, kuidas sa välja näed – pole siis imestada, et isal on teine naine!" Ühe abielu lugu

Tema auks tuleb tunnistada, et seda ta ka tegi. Sellest alates, kui oma korterid maha müüsime ja suurema ostsime, kehtestas ta minu juuresolekul oma emale seadused, et tema tuleb meile külla ainult siis, kui selleks on eelnev kokkulepe, ja et ta ei jaga meile oma „elamise õpetusi”.



See kõik toimus sõbralikult, nii et ämmaga minul mingeid kokkupõrkeid polnud. Tema oli omamoodi kadakasaks. Ta oli välja uurinud, et on suisa aadlisoost, niivõrd, kui see Eestis võimalik on. Seda positsiooni väljendas ta oma üldise hoiakuga, et mina kui eht matsisoost naine pole tema pojale küllalt vääriline partii...