„Ma ei viitsi iga asja peale närvi minna.“ Abielunaine avaldab oma nimekirja 10 tegevusega, mida ta iga päev oma mehe heaks teeb

„10 aastat abielu on mulle abikaasaks olemise kohta mõndagi õpetanud. Oleks ma seda kõike varem teadnud, oleks mu esimesed 10 aastat veel õnnelikumad olnud, kirjutab kogenud naine.“ Ta jagab lugejatega nippe, mida ta on selle aja jooksul õppinud ja mis tema abielu täielikult muutnud on — ikka paremuse poole.