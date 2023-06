Armastussuhe tööga? Töönarkomaania mõjub lähisuhetele sama hävitavalt kui alkoholism

Töösõltuvus nagu spordisõltuvuski on nähtus, mida me ei oska võtta kui tõsist ohtu tervisele ja perekonnale. Ometi mõjub töönarkomaania lähisuhetele sama hävitavalt kui alkoholism. Samamoodi kui alkoholisõltlasel on ka tööhoolikul tsüklid ehk perioodid, kui sõltuvus on aktiivne, ja pausid, kui elurütm aeglustub. Sõltuvuse süvenedes töömaania perioodid pikenevad ja pausid lühenevad.