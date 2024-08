Kas tunned ennast ära? Just selline paistab eestlane välismaallase pilgu läbi

33. Sinu vanaema "käekott" on vana kilekott, mida on kasutatud mitmeid kordi.

44. Sa oled püüdnud inimestele selgitada, et "kauboi" on sõna eesti keeles.

46. Sa ei jaga inglaste arvamust, et sõnade "12 kuud", "1002" ja "12 bussi" hääldused eesti keeles on naljakad või ebaviisakad.

52. Sa arvad, et sini-must-valge kombinatsioon on rõõmsameelne.

53. Sa tead, et armastus kolme apelsini vastu ei ole mõni veider seksmäng ning, et väljend "x 6 me" on täiesti arusaadav.