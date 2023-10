Hollywoodi staaride juuksurite lihtsad ja ootamatud nipid juuste hooldamiseks

Claudia Schiffer on korduvalt rääkinud, et sidrunimahla ja päikese koosmõjul saab juukseid heledamaks muuta. Kyle White, stilist Oscar Blandi ilusalongist teeb väikese täienduse öeldes, et kui lisada sidrunimahlale veel apelsinimahla, saame tooni, mis on soojem ja kuldsem.

Hambahari

Stilist peab hambaharja suurepäraseks abivahendiks juuste hooldamisel, sellega on hea soengut korrastada - juhul, kui on vaja kohendada vaid mõnda karva juba valmis soengus. Samuti saab hambaharja kasutada juuste värvimisel, sest on plastikust ega kutsu esile mingit reaktsiooni värvainega. Just hambaharjaga on kõige mugavam katta värviga ka juuksejuuri. „Kasutage alati hambaharja kui on vaja ideaalselt siledat soengut, pihustage harjale spreid, sirgendajat või hästi fikseerivat juukselakki ning kammige harja abil sõnakuulmatud juuksed paika. Väikse harjaga on seda palju mugavam teha kui suure kammiga," ütleb Zand.