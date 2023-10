Maailm liigub rütmis, nii ka meie elu. Me sünnime, kasvame suureks ja lahkume jälle. Need on meie elufaasid. Samuti on meil faasid töö juures – oleme uus töötaja, saame spetsialistiks, juhime osakonda ja muutume „vanaks olijaks". Missugused on aga faasid paarisuhtes?