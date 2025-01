Siin nimekirjas pole isegi alkoholi! Aga need on kuus levinud viisi, kuidas sa ikkagi korralikult oma maksa kahjustad

Põhjus, miks erinevad trendikad puhastuskuurid on täielik jama, on ilmselge: su maks on võimeline ise hoolitsema selle eest, et kehast halvad asjad välja filtreerida. Kuna aga maks töötabki nagu n-ö vere Brita filter, seisab ta vastamisi ka päris jubedate vaenlastega.