Fotograaf Annika Metsla nakatus leetritesse: see oli mu elu kõige hullem kogemus

Kuidas tal õnnestus leetrid kätte saada? „Tõin nad reisilt suveniirina kaasa,“ suutis naine hirmsa kogemuse üle isegi nalja visata. „Kuna talvisel perioodil ongi mu töö reisida, olen Amazonas reiside reisijuht, siis meil oli Maroko fotoreis ja sealt ma siis võtsin selle siia suveniirina kaasa.“

Haigus hakkas Metslal hullu peavaluga, mis tundus kohe kahtlane, aga fotograaf arvas, et ju on tegemist pingelise nädala tagajärjega. „Aga järgmisel päeval tundsin end suhteliselt hästi, võtsin igaks juhuks paratsetamooli, sest teadsin, et ees ootab uus reis ja ma ei tohi mingil juhul haigestuda,“ meenutab ta ja lisab, et tal ei olnud sel hetkel veel ühtegi klassikalist leetrite sümptomit, nagu köha, nohu või palavik. „Pidi tulema ka silmade tundlikkus, mis on just leetrite üks sümptome, aga mul ei olnud mitte midagi.“

Kui kaelale tekkis leetritele omane lööve, mõtles Metsla alguses, et tegemist on allergiaga. „Leetrid algavad pea piirkonnas. Õhtul tekkis ka kõrge palavik ning hommikul ma nägin juba päris kole välja. Nägu oli väga paistes ja turses ning täppe täis. Natukene teistmoodi kui keha. Rinnaesine oli ka kõik täppe täis.“

Järgmisel päeval otsustas Metsla siiski perearstile minna, kus talle tehti igaks juhuks allergiasüst, mille abiga peaks lööve kahe tunni jooksul taanduma. „Tegelikult läks hullemaks. Siis saadeti mind nakkushaigla EMO-sse,“ räägib naine. „Kui haiglasse jõudsin, olid täpid juba ka reite peal. Kõige suurem ebamugavus oli näos, kõik õhetas. Mul tulid leetri sümptomid haigla isolatsioonis. Tuli köha ja silmanägemine oli mingi aeg ära. See oli hirmuäratav, sest mõtlesin, et äkki on see tüsistus, aga õnneks ei olnud.“

Metsla on kunagi ammu leetrite vastu end vaktsineerinud. „Aga see oli aastaid tagasi,“ lisas Metsla. „Leetrite põdemine on kõige hullem kogemus, mida ma oma elus kogenud olen.“