Näitleja James Van Der Beeki võitlus 3. staadiumi vähiga: pidin seisma silmitsi surmaga

Kolorektaalvähk on pahaloomuline kasvaja, mis tekib jäme- või pärasooles. Kuna nende kahe vähitüübi vahel on palju sarnasusi, käsitletakse neid sageli ühiselt. Haigus algab tavaliselt väikestest healoomulistest polüüpidest, mis võivad aja jooksul muutuda pahaloomulisteks.

Ameerika Vähiühingu andmetel on kolorektaalvähk üks levinumaid vähivorme maailmas ning see mõjutab nii mehi kui ka naisi. Riskitegurite hulka kuuluvad vanus, pärilikkus, ebatervislik toitumine, vähene füüsiline aktiivsus ja kroonilised soolehaigused. Haiguse varajane avastamine on ülioluline, kuna kolorektaalvähk on algstaadiumis sageli ravitav. Sõeluuringud, nagu kolonoskoopia, aitavad tuvastada kasvaja enne, kui see levib.

Varsti pärast oma diagnoosi avalikustamist selgitas James Instagramis, et ta pidi uudisega varem välja tulema kui esialgselt plaanis, sest üks meediaväljaanne kavatses sellest nagunii loo teha.

„Selliste asjade teatamiseks pole kindlat käsiraamatut, kuid kavatsesin sellest kunagi hiljem ajakirjale People pikemalt rääkida. Selleks, et tõsta teadlikkust ja rääkida oma lugu omadel tingimustel,“ sõnas ta. „Kuid mul tuli täna hommikul oma plaani muuta, sest sain teada, et üks tabloid kavatseb uudise ise avaldada.“

Nüüd, oma 48. sünnipäeval jagas James veel mõtteid selle kohta, kuidas vähk on mõjutanud tema abielu ja pereelu. James ja tema naine Kimberly kasvatavad koos kuut last — Olivia (14), Joshua (13), Annabel (11), Emilia (8), Gwendolyn (6) ja Jeremiah (3). „Täna on mu sünnipäev ja see on olnud mu elu kõige raskem aasta,“ ütles ta 8. märtsil tehtud Instagrami postituses. „Tahtsin teiega jagada midagi, mida olen õppinud.“