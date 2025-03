„Sooviksin armumistunnet uuesti tunda.“ 11 väikest asja, mida isegi õnnelikult abielus naised vallalise elust igatsema jäävad

Kas on midagi paremat sellest, et su kõrval on armas inimene, keda armastad ja kes armastab sind? Vaevalt küll. Siiski, see, et sul on alati keegi, kellega kaisutada, võib tunduda lotovõiduna (ja seda see ka on!), kuid isegi kui oled abielus oma elu armastusega, on asju, mida võid vallalise elu juures igatsema jääda. Pea meeles, see ei tee sinust halba abikaasat.