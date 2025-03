FOTOD | „Olen elevil, et järjest rohkem naisi meid avastab.“ Rahvusvahelises meedias kajastatud Eesti rõivabränd jõudis Kaubamaja naistemaailma

„Olen ülimalt õnnelik ja tänulik koostöö üle Kaubamajaga. See, et mu bränd on esindatud Tallinna Kaubamajas, kinnitab, et teen õiget asja, ning olen elevil, et järjest rohkem naisi avastab Nora Isle’i. Loodan, et saan oma loominguga lisada nende ellu killukese sära!“ räägib Mariann Saar .

Lisaks edule kohalikul turul ja Tallinn Fashion Weekil on Nora Isle jõudnud ka New York Fashion Weekile, kus see pälvis positiivset kajastust rahvusvahelises meedias. Brändi DNA keskmes on klassikalised lõiked, mis on ühendatud efektsete, pilkupüüdvate kangastega. Läbipaistvus on oluline element, mida kombineeritakse nii pükste, jakkide kui ka kleitidega ning Nora Isle on tõestanud, et litrid ja pärlid ei ole vaid pühadehooajaks – naised soovivad aasta ringi silma paista ning tunda end erilisena.