KUULA | Mari Lakspere: füüsiline välimus on meie materialiseerunud energia

„Kõik see mõjutab muidugi ka seda, millisena iseend näeme. Ma arvan, et madal enesehinnang on enda elu keeruliseks muutmine. Mugav ohvriroll, selle asemel, et mõelda ja uskuda, et ma olen kõikvõimas, et ma ise otsustan ja valin, säran ja teen, ise loon endale oma elu. Nii lihtne see tegelikult ongi ja seisab meie sisemise otsuse taga. Ja ma näen ka oma töös seda, et kui inimene tunneb end oma nahas hästi, siis ongi tal kõik hästi – ta särab, ta on sale, flow liigub ehk siis ta on voo seisundis ja kõik sujub,“ räägib ta ning meenutab, et kes soovib ilus olla, peab tegelema tervikuga: kogu kehaga – sest ka nägu ja pea on keha osad ning otseselt mõjutatud keha hoiakust ja olekust – ja ka sisemaailmaga.

Mari üks põhilisi võtteid keha ja näo kaunimaks loomisel on lümfidrenaaž, mida ta soovitab teha (ja teeb ka ise) igal hommikul ning tihtipeale ka õhtuti peale tummisemat õhtusööki või kui on vaja energiat juurde või hea une soodustamiseks. Ilu jaoks on oluline ka võimlemine ja jõutreening ning muidugi oskuslik ja teadlik näohoolitsus: „Mina teen lisaks korralikule näohooldusele palju harjutusi ehk näojoogat ja massaaže, kasutan ka näokuppe ja füsioteraapiast pärit teipimist ning infrapuna valgusteraapiavahendit Waba . Kasutan ka häid ökokreeme, mis on kvaliteetsed ja toitaineterikkad, aga head näohoolduse tehnikad ja kudede läbitöötamine on kindlasti palju olulisem kui kreemid, mille osakaal on vaid 10-30 protsenti heast tulemusest.“