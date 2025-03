FOTOD | „Ükskord me naerame niikuinii.“ Eesti Naise kinoõhtul esitleti kirjanik Leelo Tungla dokumentaalfilmi

Dokumentaalfilm avab Tungla varjatud ja värvikaid tahke, viies vaataja rännakule läbi tema elu, perekondlike- ja rahvuslike väärtuste – kõike seda ühiskondlike muutuste tuultes läbi aastakümnete. Kuidas luua midagi, mis on suurem kui inimene ise ja tuua kokku põlvkondi nii raamatu lehekülgedel, eurolaval kui ka laulukaare all? See on film eestlusest, headusest ja püüdest leida eneses naer kõigi raskuste kiuste.