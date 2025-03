Donatella Versace astub 27 aasta pikkuse tegutsemise järel Versace loovjuhi kohalt tagasi! Tema järeltulija on juba paigas

„Järgmise põlvkonna disainerite toetamine on mulle alati oluline olnud. Mul on suur rõõm tervitada Dario Vitale't meie meeskonnas ja näha Versace't uute silmade kaudu,“ sõnas Donatella Versace. „Tahan tänada oma imelist disainimeeskonda ja kõiki Versace töötajaid, kellega mul on olnud au töötada koos enam kui kolmkümmend aastat. Minu elu suurim au on olnud jätkata oma venna Gianni pärandit. Tema oli tõeline geenius, kuid loodan, et mul on olnud killuke tema vaimu ja visadust. Uues rollis jään Versace kõige kirglikumaks toetajaks. Versace on minu DNAs ja alati minu südames.“