„Sotsiaalmeedias levinud käitumisviis ajab mind hulluks. Miks ei suuda inimesed enam normaalselt kirjutada?“

„Tean, et olen suures vähemuses, aga mind tõesti nii ärritab. Kõik mu sõbrannad ja pereliikmed, kellega ma WhatsAppis või Facebooki Messengeri vahendusel suhtlen, kirjutavad samamoodi - ligi kümme järjestikust sõnumit, kus üksikud sõnad või laused muudkui hüppavad tekstimullidena üksteise peale. Kas tõesti on nii raske normaalselt kirjutada? Miks on vaja kirjutada paar sõna, vajutada „saada“ ning korrata seda tegevust nii palju? Kui mina inimestele kirjutan, suudan ma piirduda ühe jutumulliga. Jah, see on võimalik! Kirjutada jutt ühekorraga ära, niimoodi, et tulebki üks pikem korralik sõnum. Miks ma peaksin ummistama kellegi telefoniekraani?