Murelik vanem: oma lapsi, nende sõpru ja nooremat generatsiooni kuulates kardan tõesti meie kauni eesti keele pärast

Enda lastele olen muidugi rääkinud hinnatud Eesti kirjandusest. Kuid mul ei ole mõtet paluda neil lugeda klassikuid, näiteks „Tõde ja õigust“ või „Külmale maale“. Nad on neid raamatuid sirvinud ja öelnud õlgu kehitades, et see ei kõneta neid. „Emps, kogu see vaesus ja viletsus oli ju nii ammu, why sa surud seda peale!“ on tsitaat minu 14aastase suust. Jah, isegi seda üht lauset ei suutnud ta hiljuti öelda, ilma et üks inglisekeelne sõna oleks vahele susatud.