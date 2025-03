SUUR LUGU | Koroonasaar Saaremaa. Kohalikud meenutavad oma läbielamisi: kui ise poleks selles „supis“ olnud, siis ei usukski

Saaremaa oli koroona tulipunkt – siit see pandeemia Eestis alguse sai ja just saarlased pidid ka kõige kauem luku taga olema. Kuigi juhtunust on möödas alles viis aastat, kõlab paljude kohalikega rääkides arusaam, et ei mäletagi nagu suurt midagi. Liiga palju emotsioone.