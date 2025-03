„Peale lepitusseksi oli mõnda aega kõik jälle korras.“ Toksilised mustrid suhetes, mis teevad pikas perspektiivis palju kahju

Ma ei saanud sellest pikka aega aru, kuid lõpuks saabus taipamine - mu ema oli manipuleerimise meister. Isegi kui tema oli tüli alustanud, suutis ta tekitada lõpuks minu isas tunde, et too on ikkagi süüdi ja peaks tundma ennast madalamana kui muru. Ja kahjuks on see muster, mida olen nüüd ka ise kõikides oma suhetes rakendanud. Mõni mees on kõvem pähkel olnud, aga alati on lõpuks toiminud mõne üksiku pisara valamine ja lause: „Kas ma olen tõesti nii halb, et sa ei armasta mind enam?“