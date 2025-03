New Yorgi burleskisõu staar Andrea-Liis Mustkikkas: lavaproovides oli täielik kaos. Pisarad tulid silma!

Kõige keerulisem oli kindlasti vaimne pool. Lavaproovides oli täielik kaos. Väga tihti oli olukordi, kus trennisaalis harjutasime ühte versiooni ja lavaproovis otsustas koreograaf kõik ära muuta. Meie jaoks tähendas see aga kohest lisatööd. Avanumbri lõpu muutsime ära näiteks viimases lavaproovis. Kui oled treeninud üht kindlat versiooni ja see on juba lihasmälus, siis on keeruline end ümber häälestada. See aga ongi artisti töö, et sellises olukorras kohe muudatustega kohaneda ning olenemata kõigest lavastus publikule maha müüa. Viimases läbimängus tulid pisarad silma, sest pinge oli lihtsalt nii suur. Esimest korda kõigi teiste artistide ees oma numbreid proovides tundsin, kuidas jalad korralikult värisesid ja mitte ükski koreograafiline liikumine ei läinud nii, nagu pidi.