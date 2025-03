FOTOD | Inspireeriv! Seksuaalvägivalla ohvrid said hakkama julgustükiga

Seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide looja ja koordinaator Rita Holm selgitab, et algul sooviti korraldada moeetendus Tallinn Fashion Weekil, kuid selle korraldajad ei haakunud ideega. Rita Holm tutvustas ideed ja kontseptsiooni Aili Raudsepale, kes omakorda kaasas MTÜ Virumaa Ettevõtlikud Naised eestvedaja Rebecca Liis Armuse, ja nii saigi teoks meeleolukas ja koloriitne show.

Rita Holm selgitab, et paljud ohvrid ei ole eriti sotsiaalsed inimesed, osa neist isegi kardab avalikult kusagil käia. Lapsepõlvetrauma on nendesse jätnud sügava jälje, mis mõjutab kahjuks nende igapäevast elu. Osast ohvritest on aga saanud väga head näitlejad, keda nähes ei oska arvatagi, et nad midagi kohutavat on läbi elanud. Tegelikult on nad väga murtud inimesed, kes oskavad juba varasest lapsepõlvest peale seda hästi varjata.

Häbi ja süüd tundku tegija, mitte ohver

Moeetenduse alguses olid rõivaid demonstreerinud seksuaalvägivalla ohvrite näod varjatud. Peamine sõnum seisnes selles, et seksuaalvägivalla ohver, kelle enesemääramisõigust on juba lapsepõlves räigelt rikutud, on eluaeg oma keha häbenenud ja iseennast halvustanud. Tal on tekkinud mentaliteet, et ta ei ole oluline, ta ei ole mitte keegi, ta ei ole väärt kandma kauneid riideid.

Nüüd, kui ohvrid on käinud tugigrupis ja teraapias, hakkavad nad oma grupikaaslaste ja terapeutide toel tasapisi traumast tervenema ja julgust juurde saama.

„Tegelikult oli moeetendusel osalemine nende jaoks tohutu julgustükk. Aga nad said sellega suurepäraselt hakkama ja enamik julgesid ka oma näo paljastada, heites nägu katnud koti nurka, rebides selle katki. Nad loobusid algsest „no name, no face“ (ingl ei nime, ei nägu – toim) staatusest, näidates sellega, et „jah, ma olin seksuaalvägivalla ohver, aga nüüd olen sellega rahu teinud ega häbene seda enam ega häbene ka oma keha. Häbi ja süütunne ei ole enam minu omad, vaid need on tegija omad!“ räägib Rita Holm.