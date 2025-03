„Muid patte mul hinge peal ei ole.“ Leelo Tungal näitab eluloofilmis ka oma tumedamat poolt

Ajalugu kordub

Intervjuus tuli juttu ka sõjast Ukrainas ning Leelo nentis, et tema on küll tunne, et ajalugu kordub. „Nii kangesti loodaks, et see kõik läheks paremuse poole,“ ütles kirjanik. „Ma tunnen, kuidas see sõda meid kõiki inimesi ikkagi rikub. Kuidas ma saan rõõmustada selle üle, et kuskil on korraga kakskümmend 20-aastast poissi surma saanud? Kuigi see on võib-olla Ukraina võit lahingus, aga samas need poisid ju pole ka tegelikult milleski süüdi. See on täiesti absurdne sõda.“