Prantsusmaa massivägistamise ohvri Gisèle Pelicot tütar esitas isa vastu seksuaalse väärkohtlemise kaebuse

Samas esindab Dariani nüüd advokaat Florence Rault, kelle poole ta pöördus pärast seda, kui märkas sarnasusi enda ja teise naise vahel, keda Rault samuti esindab. See naine, kinnisvaramaakler, kes kasutab varjunime Marion, oli 1999. aastal Pelicoti vägistamiskatse ohver. Pelicot tunnistas kohtuprotsessi käigus Marioni vastu suunatud kuriteo üles, kui tema kingalt leitud DNA viidi temaga kokku. "Me näeme kummaliselt sarnased välja," ütles Darian Elle France'ile sel nädalal. "Ta on blond, tema juuksed on lõigatud samamoodi nagu minu omad, me oleme samal aastal sündinud... Tahtsin tema advokaadiga kohtuda ja kõiki detaile kuulda."