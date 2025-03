KUULA | Joan Hint: emadus on mind õpetanud armastama ennast ja oma keha

Selle protsessi käigus ma ühendusin iseendaga, kosmosega, esiemadega, kõikide teiste naistega, kes sel hetkel sünnitasid ja üleüldse – emadega. Ma arvan, et seda on ehk kogenud nii mõnigi naine veel peale minu. Ja kui mõni päev hiljem mu vend küsis, et kuidas ma end tunnen, „Kas tunned end nüüd kui Ema?“, siis ma vastasin talle, et tead, ma tunnen end kui kangelanna. Ja see tunne on olnud püsiv.“

„See kangelanna kvaliteet ongi mind hoidnud.“

Iseenda tööandjana ja ettevõtjana pole Joanil olnud võimalust pikaks emaduspuhkuseks ja unevõlg on tänaseks aastatepikkune, kuid enesehaletsusse pole ta laskunud: „See kangelanna kvaliteet ongi mind hoidnud. Ja samal ajal on emadus õpetanud mind ikkagi ka aega maha võtma, et olla hetkes ja elada kohalolus – selles osas on laps kindlasti kõige paremaks õpetajaks.“ Tütar Ciel Kuu saab tänavu kolmeseks.

Emaks saamine on teinud Joanile veel ühe suure kingituse: „See kogemus on õpetanud mind armastama ennast ja oma keha. Kogu see pehmus, mis raseduse ajal tekkis, on endiselt mul mõnusasti puusa ja talje peal, ma ei ole kunagi olnud nii kaugel sellest klantsajakirjade täiuslikust siredusest, millisena võisin end kogeda oma modellikarjääri aastatel. Aga samal ajal ei ole ma ka mitte kunagi oma keha nii väga armastanud kui täna. See, et mu keha on kandnud ja andnud elu ning kogu see avardumine, mis seda kogemust saatis – see on jätnud oma jälje.

Minu jaoks on häiriv nn bounce-back-kontseptsioon, et peaksime kiirelt peale sünnitust end nii-öelda sinna tagasi põrgatama, kes ja kus me enne olime, et kohe kiirelt trenni ja vormi! Aga mulle meeldib öelda, et me ei ole minemas tagasi – me oleme minemas edasi.“

Võrdlemisest vabaks

„Üks suurepärane asi on veel ka see, et ma ei tunne enam vajadust olla kaunis teistele, vaid iseendale. Ja see on teinud mind vabaks võrdlusest teiste naistega ja ebakindlusest,“ jagab Joan oma elumuutva kogemusega kaasnenud positiivseid arenguid.